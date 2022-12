Homem é preso após agredir e cortar tornozeleira de ex em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada na Rua Antonio Dorte Filho no Conjunto Nova Jandaia nesta quarta-feira (30).

Após solicitação de que seu ex-convivente havia a agredido, puxando a mesma pelo braço e tentado cortar sua tornozeleira eletrônica com uma faca, a vítima saiu correndo do local com medo e ligando 190. No local foi feito contato com a pessoa de xxx onde relatou que seu ex convivente, de posse de uma faca, entraram em vias de fato, mordendo seu antebraço direito, ficando hematoma visível e a puxou pela perna com a finalidade de cortar sua tornozeleira eletrônica e que ela pisou em seu pé e saiu correndo.

A vítima possui medida protetiva contra o autor.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e utilizado o emprego de algemas para resguardar a integridade física do preso e da equipe policial, sendo encaminhado até a Delegacia de Jandaia do Sul para procedimentos.

Durante o trajeto até a Delegacia o autor disse que torceu o pé no momento das vias de fato com a a vítima. Ele foi encaminhado ao Hospital e medicado.