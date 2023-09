Homem é preso ao tentar furtar chocolates em supermercado

Na manhã desta quarta-feira (20), as autoridades registraram uma ocorrência de furto simples na Avenida Marechal Cândido Rondon, Centro, em Jandaia do Sul. A solicitação foi feita pela segurança do Supermercado Amigão, informando que um homem havia sido detido após furtar chocolates de dentro da loja. A equipe policial deslocou-se até o local e constatou que o autor tentou fugir, mas foi interceptado pelo segurança. Foram recuperadas 5 barras de chocolate da marca Nestlé. O autor foi preso em flagrante e todas as partes envolvidas foram encaminhadas para a delegacia de polícia, juntamente com os objetos furtados.