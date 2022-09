Homem é golpeado com canivete em Jandaia

Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado aos hospital com lesões leves

Conforme a PM, após solicitação às 0h28 deste sábado (17) informando que havia um homem esfaqueado, foi feito contato com o solicitante que relatou que transitava a pé juntamente com seu pai na entrada da Vila Rural e sem motivo aparente disse que o masculino de alcunha Gordinho o golpeou com um canivete, ocasionando lesões superficiais na perna esquerda e antebraços. Foi acionada a equipe do SAMU que prestou o encaminhamento até o hospital Nossa Senhora de Fátima Os policiais realizaram patrulhamento, porém nenhum suspeito foi localizado.