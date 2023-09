Homem é esfaqueado após discusão em evento na Sociedade Rural

No final da tarde deste domingo (10) a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal de natureza grave em Jandaia do Sul.

A solicitação informava que um homem havia sido esfaqueado e estava recebendo atendimento médico no hospital local. Ao chegar ao local, a equipe se dirigiu à sala de emergência, onde encontraram o paciente, que estava sendo atendido pela equipe médica. Segundo relatos da vítima, ele estava participando do evento na Sociedade Rural, quando teve um desentendimento com outro homem.

No momento em que a vítima e seu irmão estavam deixando o local, foram surpreendidos pelo agressor, que estava acompanhado de sua namorada. Houve uma nova discussão, seguida de agressões físicas. Ao perceber uma marca de sangue em suas costas e sentir dor no peito, então, dirigiu-se ao hospital em busca de atendimento médico.

Um amigo da vítima, presente no local, mostrou uma fotografia do autor da facada, possibilitando sua identificação através de uma rede social. Após esse registro, a vítima foi encaminhada ao Hospital da Providência, na cidade de Apucarana, para receber tratamento adequado.