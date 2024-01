Homem é baleado no Jardim Esmeralda em Jandaia do Sul

Na noite de sábado (20) a equipe da Polícia Militar de Jandaia do Sul foi chamada na Rua Gabriel Lopes, Jardim Esmeralda, onde um homem estava deitado no chão e sangrando, momento que chegou a ambulância da Brigada Comunitária e fez o transporte do mesmo até o Hospital Nossa Senhora de Fátima.

Pessoas que estavam no local informaram que o mesmo foi atingido por um disparo de arma de fogo feito pela pessoa de XXXX. O projetil entrou na região da escápula e saiu na região entre o ombro e o pescoço.

A equipe policial deslocou ao hospital, onde a vítima estava estável, porém seria transferido para Hospital da Providência em Apucarana para melhor avaliação.