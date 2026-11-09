Período de rematrícula na rede estadual de ensino vai até 22 de novembro

(AEN) A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) abre, nesta segunda-feira (9), o período de rematrículas para estudantes que integram a rede estadual de ensino. O procedimento deve ser realizado até 22 de novembro, por meio da Área do Aluno, pelo responsável legal, ou presencialmente na escola em que o estudante está matriculado.

A novidade deste ano é que a rematrícula também pode ser realizada pelo WhatsApp, de forma prática e rápida, entrando em contato com o número (41) 3200-5231.

A rematrícula é destinada aos alunos que pretendem dar continuidade aos estudos na rede estadual, avançando para a série seguinte do mesmo curso e etapa de ensino. Assim, o período é destinado aos estudantes que atualmente cursam 6º, 7º ou 8º ano do Ensino Fundamental, além da 1ª ou 2ª série do Ensino Médio ou cursos da Educação Profissional (nas modalidades integrada ou subsequente). A expectativa da Seed-PR é que mais de 600 mil estudantes da rede efetuem a rematrícula até o próximo dia 22.

A confirmação é necessária para garantir a continuidade da vaga na rede estadual e deve ser realizada por todos os estudantes, inclusive por aqueles que têm interesse em mudar de escola estadual para o próximo ano letivo. Nesses casos, é necessário confirmar a rematrícula dentro do prazo estabelecido e só depois indicar a mudança para a escola de preferência, em prazo específico para isso, que será aberto em dezembro.

O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, reforçou a importância de realizar o processo de rematrícula dentro do prazo estabelecido, garantindo assim a continuidade dos estudos e o acesso à educação pública de qualidade para todos os alunos do Paraná. “Por isso, é importante que as famílias fiquem atentas ao prazo e realizem a confirmação. Estamos oferecendo diferentes canais para facilitar esse processo”, observou o secretário de Estado da Educação.

COMO EFETUAR A REMATRÍCULA – O procedimento deve ser feito pelo responsável legal do estudante, acessando a Área do Aluno ou o contato indicado via Whatsapp. Para as famílias que não dispõem de acesso à internet ou encontram dificuldades para realizar o processo on-line, a confirmação poderá ser feita presencialmente na unidade escolar que o aluno frequenta atualmente.

Para acessar a Área do Aluno, deve-se utilizar o CPF do responsável ou do próprio estudante, quando maior de idade, e o código de acesso enviado por SMS ou WhatsApp para o telefone cadastrado no Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE), ou gerado pelo aplicativo Escola Paraná. O acesso também pode ser feito pela Central de Segurança (PIÁ Paraná).

MATRÍCULAS DA EJA – Também começa nesta segunda-feira (9) o período de matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de ensino. Nesse caso, porém, o prazo para efetuar a inscrição segue até 11 de dezembro.

A EJA é destinada a pessoas com idade mínima de 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio, sem limite máximo de idade.

DEMAIS MATRÍCULAS – Já entre 23 de novembro e 4 de dezembro, será aberto o período para as matrículas de estudantes que vão ingressar nas séries iniciais de uma nova etapa de ensino em 2027. O prazo vale para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das redes municipais do Paraná que ingressarão no 6º ano da rede estadual no ano que vem, além de estudantes do 9º ano de escolas estaduais que passarão a cursar a 1ª série do Ensino Médio. Isso inclui candidatos aprovados no processo classificatório da Educação Profissional, que pretendem iniciar cursos técnicos integrados ao Ensino Médio a partir de 2027.

Neste caso, porém, não há a opção de matrícula via Whatsapp – as inscrições devem ser efetuadas exclusivamente por meio da Área do Aluno ou de forma presencial na escola em que o estudante está matriculado.

Posteriormente, entre 9 e 14 de dezembro, estudantes que desejam mudar de escola dentro da rede estadual poderão indicar a escola de preferência para 2027 – estes, porém, também devem efetuar rematrícula ou matrícula nos períodos anteriores, como forma de garantir a vaga na rede estadual.

O período de 9 a 14 de dezembro também será voltado a alunos de outras redes que desejam ingressar na rede estadual do Paraná a partir do ano que vem. Os responsáveis por estes estudantes podem solicitar o Código Geral de Matrícula (CGM) ao acessar a aba “Acesso Para Cadastro na Rede Estadual” na mesma Área do Aluno. Na sequência, podem participar das próximas etapas de matrícula ou do processo classificatório da Educação Profissional.