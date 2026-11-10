Comunicado

Jandaia do Sul recebe novo ônibus escolar com investimento de R$ 421,9 mil
Jandaia do Sul recebeu um novo ônibus escolar, adquirido com recursos federais no valor de R$ 421.971,65. O investimento reforça a estrutura do transporte...
Período de rematrícula na rede estadual de ensino vai até 22 de novembro
(AEN) A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) abre, nesta segunda-feira (9), o período de rematrículas para estudantes que integram a rede...
Frentista de 33 anos é morto a tiros após discussão com colega de trabalho...
Um frentista de 33 anos foi morto a tiros após uma discussão com um colega de trabalho, em Sarandi, na região metropolitana de Maringá....
Mulher morre dois dias após tomar B12
Uma mulher morreu na madrugada desta segunda-feira (9), na Avenida Manoel B. dos Reis, na Vila Reis, em Apucarana. A ocorrência foi registrada por...
Acidente na BR-369 deixa dois homens feridos em Apucarana
Um acidente envolvendo um Volkswagen Gol deixou dois homens feridos na manhã desta segunda-feira (9), na BR-369, em Apucarana. A ocorrência foi registrada por...
Acidente na BR-376 mobiliza equipes de socorro próximo ao Distrito Pirapó
Um capotamento registrado por volta das 18h deste domingo (8) mobilizou equipes de socorro na BR-376, nas proximidades do Distrito Pirapó. O acidente envolveu um...