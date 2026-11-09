Jandaia do Sul recebe novo ônibus escolar com investimento de R$ 421,9 mil

Jandaia do Sul recebeu um novo ônibus escolar, adquirido com recursos federais no valor de R$ 421.971,65. O investimento reforça a estrutura do transporte escolar do município e amplia as condições de atendimento aos estudantes da rede pública.

O recurso foi viabilizado por meio de emenda parlamentar de bancada, com indicação do deputado federal Beto Preto. O novo veículo será incorporado à frota municipal e utilizado no transporte de alunos, especialmente daqueles que residem na zona rural e dependem diariamente do serviço para chegar às unidades de ensino.

Com a chegada do novo ônibus, o município amplia a capacidade de atendimento e busca oferecer mais segurança, conforto e qualidade no deslocamento dos estudantes. A renovação da frota também contribui para melhorar as condições de trabalho das equipes responsáveis pelo transporte escolar.

O prefeito Ditão Pupio destacou a importância do investimento para a educação municipal. “Esse novo ônibus representa mais segurança e conforto para os nossos alunos, principalmente para aqueles que moram na zona rural e utilizam o transporte escolar todos os dias. Seguimos buscando recursos e parcerias para melhorar cada vez mais a estrutura da nossa educação. Agradeço ao deputado Beto Preto pela indicação e por mais esse investimento destinado a Jandaia do Sul”, afirmou.