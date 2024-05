Homem é agredido com pedrada na cabeça no centro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 16h44 deste domingo (12). Um homem foi socorrido pela equipe da Brigada Comunitária após levar uma pedrada na cabeça, nas proximidades do Posto Vesa.

Conforme a PM, em atendimento a solicitação onde um indivíduo teria sido vítima de agressão através de pedrada na cabeça, a equipe deslocou ao hospital onde se encontrava a vítima, onde em conversa com parentes os mesmos informaram que ele teve uma discussão com um indivíduo, onde este teria desferido uma pedrada na cabeça da vítima que lhe causou lesão no crânio e seria encaminhado para maiores avaliações clínicas no Hospital da Providência em Apucarana.

O autor da agressão não foi localizado pela Polícia.