Homem é agredido com pá e mulher faz ameaças com faca

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 0h32 deste sábado (18) na Rua José Maria de Paula em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, no local foi feito contato com uma das enfermeiras de plantão, que passou a relatar que teria um masculino ferido e teria vindo uma mulher com uma faca na mão, fazendo ameaças, a todos que ali estavam.

Feito contato com o ferido, este disse que estava em um bar aonde sem saber o porquê um indivíduo lhe desferiu um golpe na cabeça com uma pá usada em construção, que não sabia quem seria a pessoa que lhe feriu, e que resolveria com as próprias mãos. Diante dos fatos foi orientado a vítima e a equipe seguiu com o patrulhamento normal.