Homem descumpre medida protetiva e agride ex em via pública

No domingo (1), por volta das 14h40, uma ocorrência de descumprimento de medida judicial protetiva foi registrada na Avenida Marechal Cândido Rondon, no centro de Jandaia do Sul.

Durante o patrulhamento na região, a equipe policial recebeu informações de populares sobre um homem agredindo uma mulher em frente a um supermercado. A equipe prontamente realizou a abordagem do suspeito de 37 anos.

Ao verificar a situação, foi constatado que o indivíduo possuía uma medida protetiva de urgência em favor de sua ex-convivente de 38 anos. A vítima relatou que o ex-convivente a agrediu em frente ao mercado e danificou seu aparelho celular ao arremessá-lo ao solo. Além disso, expressou o desejo de que o agressor fosse conduzido à delegacia para os procedimentos necessários.

Diante das circunstâncias, ambos foram encaminhados e entregues na delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, a fim de que as providências legais fossem tomadas. Nenhum dos envolvidos apresentava lesões visíveis decorrentes da situação em questão.