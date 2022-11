Homem arromba porta de residência e agride ex

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 0h23 deste domingo (20) na Rua Sebastião José de Freitas.

No local relatou a vítima que seu ex convivente, invadiu sua residência, arrombou a porta de sua sala e passou a agredi-la com socos, causando lesões em sua boca, inclusive quebrando um de seus dentes.

Em seguida o autor saiu tomando rumo ignorado. Diante dos fatos foi acionada a ambulância da Defesa Civil no local para atendimento da vítima e feito as devidas orientações a mesma.