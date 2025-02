Homem armado invade residência e é encontrado morto pela Polícia em Apucarana

Segundo nota do 10º Batalhão, na tarde desta terça-feira, 4, por volta das 14h30, a Polícia Militar do 10⁰ BPM foi acionada para atendimento de uma ocorrência de um indivíduo em surto, armado, que teria invadido uma residência.

As primeiras equipes no local iniciaram o protocolo de primeira intervenção em crises, buscando estabelecer contato com o Causador do Evento Crítico, porém, este não respondia às perguntas da equipe.

Foi possível ouvir barulhos dentro da residência, no entanto, sem sucesso no contato. Conforme preconiza o Procedimento Operacional Padrão, foram acionadas as equipes de negociação BOPE, os quais também tentaram estabelecer contato e, posteriormente, realizaram o adentramento na residência. O indivíduo foi encontrado em um cômodo, barricado, já sem sinais vitais. Foram acionados os demais órgãos competentes.

.