Homem agride mulher em bar no Distrito São José

Ocorrência registrada às 20h24 desta terça-feira (15)

A Polícia Militar foi informada que um homem agrediu uma mulher no interior de um bar na Rua Benedito José da Silva, no Distrito São José. No local a equipe policial fez contato com a vítima que relatou que a pessoa ficou discutindo no bar e não soube explicar o motivo da discussão e que ele a agrediu com chutes da região da perna e ela revidou com um tapa no seu rosto.

Com a chegada da equipe o autor da agressão já havia se retirado do local e a mulher foi orientada quanto aos procedimentos que podem ser tomados.