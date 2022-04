Homem agride mãe idosa em Kaloré

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 16h45:21 na Rua Onice Melo Souza, centro de Kaloré.

Após solicitação do médico plantonista do hospital municipal de Kaloré, a equipe deslocou ao referido local, onde foi informada que deu entrada no pronto atendimento, uma senhora com um hematoma no supercílio. No local, a pessoa de 71 anos, passou a relatar que seu filho de 48 anos, havia desferido um soco em sua face causando o hematoma, que o mesmo faz uso habitual de bebidas alcoólicas e que às vezes fica agressivo.

A equipe PM aguardou o término do atendimento médico e acompanhou a vítima até sua residência onde possivelmente o agressor estaria. No local, porém, o autor não foi localizado, sendo assim a vítima foi orientada quanto as medidas cabíveis inerentes ao crime.