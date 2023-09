Homem agride irmã, danifica objetos e se recusa a se entregar a Polícia

Nesta terça-feira (19), a Polícia Militar registou um incidente de lesão corporal na Rua das Orquídeas, em Jandaia do Sul. A ocorrência foi resultado de uma situação de violência doméstica, informada pela central de operações policiais militares.

De acordo com a solicitação da irmã do autor, ela foi agredida dentro de sua própria residência pelo irmão, que também danificou objetos no local. Além disso, o autor invadiu a residência de outra irmã com o intuito de agredi-la e causar danos. O autor estava visivelmente embriagado e escondeu-se na residência da mãe, mesmo havendo uma medida protetiva impedindo sua presença no local.

Preocupada pela segurança da mãe, a solicitante pediu a presença da equipe policial no local. Ao chegar na residência, a equipe encontrou o autor na sala, com a mãe e a outra irmã tentando acalmá-lo do lado de fora. Durante o primeiro contato, o autor proferiu ameaças à equipe, afirmando que só sairia da casa se fosse morto.

Após alguns minutos de negociação e sem a cooperação do autor, foi solicitado apoio de outras equipes, incluindo a polícia militar de Cambira. Com a ajuda das equipes adicionais, o indivíduo acabou se entregando pacificamente. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e confusão mental, além de estar emocionalmente alterado.

Por medida de segurança, o autor foi algemado e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos necessários. As duas irmãs, que se identificaram como vítimas, acompanharam a condução do autor até a delegacia.

Durante as negociações com o autor, foi observado que ele permanecia próximo a um objeto que emitia sons de metal batendo atrás de uma parede no final de um corredor. Após sua rendição, foram encontrados uma barra de ferro e uma faca com lâmina fina, tipo punhal.