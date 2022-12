Em comemoração aos 70 anos de Jandaia do Sul, o município promove nesta sexta-feira (9) show com a dupla Jeann e Julio. Haverá praça de alimentação com feira de artesanato temática.

Já no dia 10 o show será com a dupla regional Adilson e Adolfo e no dia 12 a animação ficará por conta dos artistas César Marques e Rodrigo de Lucca.

No dia 14 de dezembro haverá uma atração especial.