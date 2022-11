Hilux furtada em Jandaia é recuperada em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 17h28 desta terça-feira (29)

Conforme a PM, a equipe recebeu uma denúncia que havia um veículo suspeito em meio ao canavial da Fazenda Carolina, Estrada do 20. Quando os policiais chegaram ao local, foi constatado se tratar do veiculo I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD que possui alerta de furto registrado em Jandaia do Sul.

Foi realizado contato com o CPU o qual disponibilizou o guincho do BPM para a remoção do veiculo, sendo ele encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências.