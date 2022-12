Hilux é furtada na Praça do Café

Conforme a PM, compareceu até a Sede desta Cia PM o Senhor xxxx e relatou que por volta das 20h30 de sábado (3) estacionou e trancou sua Caminhonete I I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD (BDG9E28) de cor Preta nas proximidades do Restaurante Jandaia, na Praça do Café e ao retornar por volta das 22h30, constatou que o veículo havia sido Furtado e que posteriormente teve acesso ao rastreio da caminhonete através do aparelho celular e que possivelmente o veículo poderia estar nas proximidades do Distrito de São José.

A equipe de serviço deslocou juntamente com a equipe RPA de Marumbi, onde foi efetuado o patrulhamento por diversos carreadores na área rural próximo ao local informado, porém o veículo não foi localizado.

Diante do ocorrido foi confeccionado o BOU e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.