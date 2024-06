Os alunos do Projeto Integrador Extensionista I, do curso de Engenharia de Produção, convidam toda a comunidade para participar da I Feira de Adoção da UFPR em parceria com o Departamento de Fomento a Agricultura e Meio Ambiente da prefeitura de Jandaia do Sul.

A feira ocorrerá no sábado (08/06/2024), a partir das 9h00, na Praça do Café.

.