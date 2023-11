Grave acidente na PR-444 resulta em uma vítima fatal

Um trágico acidente ocorreu nesta quinta-feira (23), no km 2 da PR-444, na cidade de Arapongas. Um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, faleceu após uma colisão entre um carro e um caminhão Ford F-4000.

O acidente aconteceu durante a manhã e, infelizmente, o motorista do carro não resistiu aos ferimentos graves e veio a óbito no local. Por outro lado, o condutor do caminhão saiu ileso do incidente.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Samu), do Corpo de Bombeiros, foi acionado imediatamente para prestar socorro no local do acidente.

O acidente foi tão violento que o motor do carro se desprendeu do veículo, sendo arremessado metros de distância, e uma das portas do automóvel ficou presa na parte dianteira do caminhão.

Motoristas que transitam pelo trecho devem redobrar a atenção.