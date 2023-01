Golpe: Comprador de motocicleta perde R$ 8mil

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h20 desta quinta-feira (5). O comprador de uma motocicleta, que viu o anúncio no Facebook, depositou R$ 8 mil na conta de um suposto inermediador do negócio, que desapareceu das redes sociais.

Conforme a PM, após solicitação a equipe se fez presente no local onde em contato com o solicitante, o mesmo passou a relatar que reside na cidade de Apucarana e deslocou-se até Jandaia do Sul com objetivo de realizar a compra da motocicleta Honda CG 125 TITAN, após ter visto um anúncio de venda na rede social Facebook, que em contato com o proprietário da motocicleta, ambos entraram em acordo para a compra da motocicleta sendo que acabou fazendo um pix para a conta em nome de xxxxx, este que seria um suposto intermediador do negócio e estaria em contato com ambas as partes via telefone, não estando presente no local.

O suposto intermediador após receber o dinheiro ficaria com R$ 1 mil de comissão e deveria fazer a transferência para a conta, porém, após a transferência do valor de R$ 8 mil para o intermediário, o mesmo bloqueou conversas com ambas as partes, apagando mensagens no aplicativo Wattsapp.

Os envolvidos foram orientados e liberados no local.