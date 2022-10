Gestantes recebem orientações alimentares na APMI

Na tarde desta quarta-feira (19), a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandaia do Sul (APMI) reuniu mulheres do Clube de Mães e Gestantes e convidadas para um encontro onde foram orientadas sobre a alimentação no período gestacional.

As orientações ficaram a cargo da nutricionista Paula Luísa e da estudante de Nutrição Inaiane Maria Garcia que, de maneira voluntaria, prestaram uma importante contribuição para o projeto, explanando sobre o tema, inclusive sobre a diabetes gestacional, que tem sido um assunto de importante demanda.

Além dos temas abordados, houve espaço para tirar dúvidas e foi, também, destacado pela equipe da APMI que o projeto tem o objetivo de acolher a gestante a fim de proporcionar condições para o seu desenvolvimento social. Estiveram presentes no encontro a primeira-dama Stella Silva e a presidente da APMI Luciene Trombela Malavasi, que destacaram a importância do projeto e as novas iniciativas que virão para qualificar ainda mais o trabalho com as famílias atendidas.

O projeto Clube de Mães e Gestantes é oferecido pela APMI de maneira gratuita, conta com o apoio da prefeitura municipal e proporciona, além de encontros como este, a oportunidade para que a gestante aprenda a confeccionar peças para o enxoval do bebê e receber um kit ao final da gestação. Para as interessadas em participar, a APMI está localizada na Avenida Getúlio Vargas nº 1116 – fundos. Para maiores informações, o wattsapp é o (43) 99652-7799.