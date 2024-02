Gestante é ameaçada de morte por vizinha em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h31 desta terça-feira (20) na Rua Antonio Dorte Filho.

Conforme a PM, a equipe policial foi solicitada para deslocar no bairro Nova Jandaia, onde segundo a solicitante, que se encontra gestante, sua vizinha estaria lhe ameaçando com uma faca. No local, a vítima relatou que sua vizinha vem lhe proferindo ameaças há algum tempo, e na data de hoje, foi até defronte sua residência e proferiu ameaças contra a mesma dizendo que não terá a criança, pois irá matá-la.

Diante dos fatos a vítima decidiu registrar o fato e solicitar medida protetiva.