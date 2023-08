Furto na Rua Souza Naves em Jandaia do Sul

A equipe policial foi acionada na manhã de segunda-feira (14) para atendimento de ocorrência de FURTO QUALIFICADO, na Rua Senador Souza Naves, no centro de Jandaia do Sul, onde relatou a vítima, de 28 anos, que ao chegar em seu trabalho a porta do estabelecimento havia sido forçada, e a tranca quebrada, então percebeu a falta de alguns produtos, dentre eles, uma televisão LG de aproximadamente 45 polegadas, de cor preta, alguns suplementos e algumas peças de roupas.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis e os policiais realizaram patrulhamento nas imediações do local do furto, mas nada foi encontrado.