Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Cambira na manhã de terça-feira (20)

Relatou a solicitante a PM que teriam matado dois animais (gado) e que teriam deixado as vísceras no local. Ela detalhou que chegou pela manhã para conferência dos animais e percebeu dois montes com as vísceras e que foi levada a carne. Relata ainda que foi cortada a cerca de proteção da propriedade.

Diante dos fatos a vítima foi orientada.