O Departamento de Educação e Esportes realizou nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30) a formatura dos alunos das Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) da rede municipal de ensino.

O evento aconteceu no auditório municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva onde foram recebidos os familiares e amigos dos 175 formandos com apresentações das oficinas do Departamento de Cultura.

O prefeito Lauro Junior acompanhado da primeira-dama Stella Silva entregou às crianças o certificado junto com as demais autoridades presentes, como o vice-prefeito Fifa e a sua esposa Marta, o presidente da câmara de vereadores João Paulo Bosio, os vereadores Welton Pinheiro e Serjão de Lima, além da diretora do Departamento de Educação e Esportes, Meire Santos e da diretora do Departamento de Cultura, Crystiane Borba.

Os alunos foram homenageados com uma linda apresentação da Escola Brise Vole que encantou o público presente. O prefeito agradeceu a presença de todos e parabenizou os formandos por esse passo importante na vida de cada um. Também agradeceu e parabenizou toda a equipe do Departamento de Educação pela organização desses dois dias de evento coordenado pela Assessora Pedagógica Glaucia Laurentino.

