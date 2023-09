Fim de uma grande história. Prédio da Fafijan vai a leilão

A faculdade (Fafijan) encerra suas atividades neste ano.

A Justiça Federal determinou o leilão do prédio, que foi marcado para 2 de outubro. O imóvel está avaliado em R$ 22.747.800,00.

O prédio é da Fundação Educacional Jandaia do Sul, que mantém a Faculdade de Jandaia do Sul. As instalações estão penhoradas por conta de dívidas previdenciárias da proprietária. A instituição de ensino particular – Fafijan – aluga o local para a prefeitura da cidade, que cede o espaço à UFPR desde 2014 por meio de um acordo de cooperação.

Se não houver propostas em 2 de outubro, uma nova sessão de lances ocorrerá uma semana depois, no dia 9.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) corre o risco de ficar sem o imóvel onde funciona o campus da instituição em Jandaia do Sul.

A UFPR negou qualquer risco de os estudantes ficarem sem um lugar para as aulas e indicou que tentará permanecer no mesmo imóvel.

Segundo a universidade, 350 alunos estudam no local em cinco cursos de graduação: Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Exatas e Licenciatura em Computação. O campus de Jandaia é o único da instituição localizado na região norte do Paraná.

Já a Fundação Educacional admitiu dívidas tributárias, mas apontou que está contestando os débitos por entender ilegalidade e inconstitucionalidade nas cobranças por parte da União Federal.

A UFPR tem projeto para construir um campus próprio em Jandaia do Sul. A licitação da obra, segundo a instituição, só deve acontecer no início de 2024.

As informações são do TnOnline e G1