Fiação é furtada de Subestação de tratamento de esgoto em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h19 desta quarta-feira (25) na Rua Evanilde Leite Pinheiro, Jardim das Araucárias.

Conforme a PM, Solicitante relatou que ao chegar na referida subestação da Sanepar encontrou a grade cortada, o cadeado da sala de máquina rompido, bem como observado que foram furtados aproximadamente 20 metros de fio de cobre e danificadas as dependências da subestação. No local foi feito a apreensão de um corta fio, uma bolsa e uma picareta, que foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos.