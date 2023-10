Festa de aniversário termina com dois mortos em Jandaia

Morreram Thiago Rafael Costa Lopes, de 36 anos e Luiz Felipe da Costa, de 21 anos

Um aniversário acabou com dois homens assassinados e um ferido na madrugada deste domingo (29), por volta das 2h30, em uma chácara localizada às margens da BR-369, próximo a chácara da Rádio Jandaia.

Conforme a PM, Foi solicitado que a equipe policial desse apoio para o SAMU em uma ocorrência, que de acordo com os solicitantes teria pessoas feridas por arma de fogo.

No local se encontravam um masculino já em óbito e outro com um ferimento de arma de fogo em um de seus braços. O masculino que estava em óbito estaria dentro do carro de seus familiares que tentaram socorrer, mas não obtiveram êxito.

O ferido relatou que estaria comemorando seu aniversário nessa chácara, quando em determinado momento começou uma briga entre dois grupos de pessoas presentes e, após cessar as agressões, um grupo se retirou do local e voltaram logo em seguida com dois deles armados de revólver disparando contra ele e seus amigos, relatou ainda que além dele, mais duas pessoas foram alvejadas, um já estaria morto dentro do carro e outro teria sido socorrido por conhecidos e levados para o hospital da cidade. Ainda no local chegou a

informação que este não teria resistido e veio a falecer no hospital.