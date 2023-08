Neste sábado tem Feira do Artesanato. Será em frente ao auditório.

A Associação dos Artesãos de Jandaia ( ARTEJAN ) convidam a população em geral para participarem de mais uma edição da Feira do Artesanato que acontecerá no próximo sábado, 12 de agosto, dás 08:00 às 17:00 horas, no estacionamento em frente ao Auditório Municipal na Praça do Café.