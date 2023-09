Farmácia São João de Jandaia do Sul é arrombada

Na madrugada deste domingo (10), a equipe policial foi abordada pelo vigilante da empresa Inviolável, que relatou que a Farmácia São João havia sido arrombada.

Ao chegar no local, a equipe constatou que a porta do estabelecimento estava aberta e apresentava sinais de violação. Após adentrarem no estabelecimento, não foi encontrado nada de ilícito, porém o gerente da loja informou que os malotes e aportes haviam sido furtados.

Não foi possível determinar a quantia exata em dinheiro que foi levada. O gerente também forneceu imagens das câmeras de segurança, onde foi possível identificar dois indivíduos, um de blusa escura, calça jeans escura e touca encobrindo o rosto, e o outro indivíduo moreno, com barba, camisa escura e calça clara. Eles adentraram a loja por volta das 2h11min e saíram às 2h12min. A equipe orientou as partes envolvidas e lavrou boletim de ocorrência.