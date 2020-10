Farmácia é alvo de ladrão em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada às 03h56 da madrugada desta quinta-feira (15) na Avenida Getúlio Vargas. O nome da farmácia não foi informado.

O solicitante informou que a porta de sua farmácia estaria com a porta aberta e poderia haver algum indivíduo no interior praticando furto. No local, foi constatado que a porta frontal da farmácia havia sido “forçada” não causando danos, que segundo o proprietário que se fez presente no local, relatou que do interior foi subtraído uma máquina registradora contendo aproximadamente a quantia de R$300,00 em dinheiro.

Em patrulhamento nas proximidades, a referida máquina registradora foi localizada pela equipe policial em via pública aberta, e sem o dinheiro informado, sendo entregue a vítima. Foi realizado patrulhamento, porém sem êxito na localização do autor do furto.