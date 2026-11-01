Pai e filho são agredidos com extrema violência em residencial de Apucarana

Um homem de 24 anos ficou gravemente ferido após ser vítima de uma violenta agressão na manhã deste sábado (31), no Loteamento Residencial Sumatra II, em Apucarana. O pai dele, de 48 anos, também foi agredido ao tentar intervir na situação.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 7h51, na Rua Maria José Bonilha Milano. A equipe foi acionada após a informação de que um homem estaria ferido em via pública, possivelmente após ser atingido por um golpe de enxada.

Quando os policiais chegaram ao endereço, foram informados de que a vítima já havia sido levada por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, os policiais encontraram o jovem, identificado pelas iniciais P.H.M.S., de 24 anos, recebendo atendimento médico.

Ele apresentava vários cortes na cabeça, ferimentos profundos na face, fratura no braço direito e intenso inchaço. Devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital da Providência, onde receberia atendimento especializado.

O pai da vítima, de 48 anos, relatou aos policiais que estava indo trabalhar quando percebeu a agressão e tentou intervir. Durante a ação, também acabou sendo atingido com pauladas na cabeça.

Conforme os relatos das vítimas, as agressões teriam sido praticadas por indivíduos que chegaram ao local em um carro. Os envolvidos teriam utilizado facão, pedaços de madeira e outros objetos, além de desferirem socos e chutes.

Apesar da gravidade da ocorrência, pai e filho não quiseram informar a identidade dos agressores nem fornecer características do veículo utilizado.

A Polícia Militar realizou as orientações sobre os procedimentos de polícia judiciária cabíveis. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.