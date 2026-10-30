Professora é afastada após suspeita de dar Rivotril para criança em CMEI de Arapongas

Uma professora concursada da rede municipal de ensino de Arapongas, no norte do Paraná, foi afastada preventivamente após ser denunciada por suspeita de administrar Rivotril (clonazepam), medicamento de tarja preta, a uma criança em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). A suspeita é de que o remédio tenha sido utilizado para fazer a menina dormir.

O caso veio à tona na tarde de quarta-feira (28), depois que a diretora da unidade e outra professora desconfiaram do comportamento da educadora e de episódios de irritabilidade apresentados pelas crianças. Após observarem a situação, elas conseguiram flagrar a possível administração do medicamento.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação, imagens das câmeras de monitoramento do CMEI mostram a professora ministrando a medicação a uma criança. Uma outra criança aparece ao lado, mas não há confirmação de que também tenha recebido o medicamento.

A unidade atendia oito crianças na sala onde ocorreu o episódio. Pelo menos uma menina, com idade entre dois e três anos, teve a administração do medicamento confirmada. Todas as crianças passaram por atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e, segundo a Prefeitura, passam bem.

Os pais e responsáveis foram convocados pela Secretaria Municipal de Educação e informados sobre a situação. O Conselho Tutelar também foi notificado, e as famílias receberam orientação para realizar exames médicos nas crianças.

O prefeito de Arapongas, Rafael Cita, confirmou o caso e determinou o afastamento imediato da professora, além do registro de boletim de ocorrência. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a denúncia, enquanto a Prefeitura abriu um procedimento administrativo que poderá resultar na demissão da servidora.

Em sua defesa inicial, a professora negou as acusações. A administração municipal informou que a profissional permanecerá afastada preventivamente enquanto as investigações estiverem em andamento.

O Rivotril, cujo princípio ativo é o clonazepam, é um medicamento psicotrópico que atua no sistema nervoso central e exige prescrição e acompanhamento médico. A Secretaria de Educação ressaltou que a administração de medicamentos é proibida nos estabelecimentos de ensino da rede municipal.

O nome do CMEI não foi divulgado para preservar a identidade das crianças envolvidas.

Com informações do TNOnline.