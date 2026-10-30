Bombeiros reforçam prevenção no Litoral durante o feriado e preparam efetivo para o verão

(AEN) O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça as ações de prevenção aquática no Litoral durante o feriado de Finados, quando moradores e turistas devem aproveitar os dias de descanso na região. Os postos de guarda-vidas funcionam das 8h às 18h, inclusive na segunda-feira (2), e viaturas ostensivas percorrem áreas de risco para orientar a população e atender possíveis ocorrências.

A atividade preventiva já começou em setembro e será ampliada a partir de novembro, quando os postos também passam a funcionar durante a semana. A estrutura integra a preparação para a próxima temporada de verão e conta com o trabalho especializado do recém-inaugurado Batalhão de Bombeiro Militar Marítimo (BBMMar), responsável pela prevenção, buscas e salvamentos aquáticos e operações marítimas em todo o Litoral paranaense.

“O Corpo de Bombeiros orienta que a população procure os locais protegidos por guarda-vidas para entrar no mar. Os postos são distribuídos conforme critérios técnicos, nos balneários de maior frequência. As demais áreas também são monitoradas por viaturas, que percorrem esses locais para orientar e advertir os banhistas”, diz o comandante do BBMMar, tenente-coronel Fabricio Frazatto dos Santos.

PREPARAÇÃO PARA A TEMPORADA — A formação de novos profissionais também está em andamento. O Curso de Formação de Guarda-Vidas Militares começou na segunda-feira (26), com 20 alunos que serão distribuídos entre Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Paralelamente, o CBMPR realiza o processo seletivo para guarda-vidas civis voluntários. A segunda chamada dos testes físicos será neste sábado (31).

A formação dos civis voluntários começa no final de novembro. A etapa teórica e prática termina em 18 de dezembro e, a partir do dia 19, os participantes iniciam o estágio operacional obrigatório nos postos de guarda-vidas, permanecendo em atividade até o encerramento da operação verão.

ATUAÇÃO ESPECIALIZADA — Inaugurado em setembro, em Guaratuba, o BBMMar é uma unidade operacional com atuação em todo o Litoral. Seu efetivo reúne bombeiros militares especializados em prevenção e salvamento aquático, além de operadores de embarcações e mergulhadores. A unidade também coordena a formação dos guarda-vidas militares e civis voluntários.

Segundo Frazatto, a criação do batalhão permite organizar e fortalecer uma atividade que tende a crescer ao longo de todo o ano, acompanhando o aumento da população e da circulação de pessoas no Litoral, inclusive fora da temporada de verão. A estrutura será fortalecida gradualmente, com ampliação do efetivo especializado, equipamentos e instalações voltadas às operações aquáticas.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA — O CBMPR recomenda alguns cuidados para evitar acidentes durante o feriado, especialmente diante da previsão de chuva e da possibilidade de mar agitado:

– Afogamentos: entre no mar somente em locais protegidos por guarda-vidas e respeite a sinalização. Se for arrastado por uma corrente de retorno, não lute contra a correnteza. Mantenha-se na superfície e sinalize por ajuda. Quem presenciar uma situação de afogamento não deve entrar na água para tentar o resgate. Se possível, lance um objeto flutuante e ligue para o 193.

– Tempestades e raios: ao perceber a aproximação de uma tempestade, saia imediatamente da água e deixe a faixa de areia. Procure abrigo em uma edificação fechada ou dentro de um veículo. Evite permanecer em áreas abertas ou sob árvores.

– Chuvas e rios : redobre a atenção nas estradas, principalmente em trechos sujeitos a alagamentos e deslizamentos. Em rios e córregos, fique atento à elevação repentina do nível da água, que pode indicar a formação de uma cabeça d’água. Evite permanecer nas margens durante períodos de chuva e nunca tente atravessar locais alagados ou com correnteza.

Em caso de emergência, o telefone do Corpo de Bombeiros é o 193.