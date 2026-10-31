Adolescente de 16 anos é apreendido com 14 porções de crack em Jandaia do Sul

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (30), suspeito de envolvimento com a comercialização de drogas, na região central de Jandaia do Sul.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h58, durante patrulhamento pela Rua Senador Souza Naves, nas proximidades do cruzamento com a Rua José Francisco Borges.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe avistou o adolescente em atitude suspeita, escondendo-se atrás de uma árvore. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria começado a andar em círculos e dispensado um objeto no chão.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado diretamente com o jovem. No entanto, em uma busca nas proximidades, os policiais localizaram um invólucro plástico contendo 14 porções de substância análoga ao crack.

Questionado pelos policiais, o adolescente teria confessado que a droga era sua e afirmado que realizava a comercialização do entorpecente naquele local.

Diante dos fatos, ele foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A mãe do adolescente foi comunicada e acompanhou os procedimentos policiais.

O jovem e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.