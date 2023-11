Fábrica de bonés é invadida por ladrão em Jandaia do Sul

Conforme a PM, o responsável pela empresa Janbonés relatou que esteve na empresa pela última vez no sábado e que na manhã de segunda, ao adentrar a empresa, constatou que entraram pelo telhado, danificando o forro de PVC. Do local foi subtraído o celular da empresa e o aparelho DVR onde ficam armazenadas as imagens. O responsável pela empresa foi orientado, sobre os procedimentos cabíveis.