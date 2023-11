Evento filantrópico do Âncoras do Asfalto Moto Clube foi um sucesso

Dia 21/10/23 foi realizado nas dependências do Lar São Francisco em Jandaia do Sul o tradicional encontro filantrópico do Âncoras do Asfalto Moto Clube, comemorando seu 8º aniversário. O êxito do evento se deu graças a presença de vários moto clubes e a amigos motociclistas e triciclistas independentes de toda região, aos quais estendemos nossos agradecimentos pela participação, também agradecemos a todos os patrocinadores e voluntários que se dispuseram a trabalhar para a realização do mesmo. Salientamos que se trata de um evento totalmente filantrópico e que toda arrecadação é destinada ao Lar são Francisco de Assis e ao Asilo São Vicente de Paulo, ambas instituições de Jandaia do Sul. O evento teve renda líquida R$ 18 905,87, sendo esse valor dividido de forma igual (R$ 9 452,87) para ambas as instituições, Lar São Francisco e Asilo São Vicente.