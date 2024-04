ATENÇÃO – VAGAS LIMITADAS

Estão abertas as inscrições para castração de cães e gatos no CASTRAMÓVEL da AMUVI (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) no município de Jandaia do Sul.

Evento tem data prevista para os dias 06 a 10 de maio.

As vagas serão distribuídas conforme disponibilidade de vagas e será dada total prioridade a pessoas de baixa renda (com cadastro no CRAS e que estejam recebendo algum tipo de benefício).

Demais pessoas interessadas poderão deixar seu nome na lista reserva.

Para fazer pré-cadastro a pessoa deve ser morador de Jandaia do Sul, ser maior de 18 anos e ter cadastro no CRAS.

O animal deve ter idade mínima de 6 meses e máxima de 6 anos. A fêmea não pode estar gestante, nem amamentando, nem no cio.

Interessados devem comparecer no Departamento de Fomento a Agropecuária e Meio Ambiente dos dias 24 a 30 de abril com documento original com foto e comprovante de residência.

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Dúvidas entrar em contato no telefone/WhatsApp 996324143.