O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, informa que estão abertas as inscrições para a eleição do Conselho Tutelar, gestão 2024 – 2027 em Jandaia do Sul.

As inscrições deverão ser realizadas no CRAS, do dia 28/04 até 12/05/23.

Os interessados deverão comparecer portando os seguintes documentos:

I – Atestado de antecedentes criminais e certidão Negativa de Débitos (Fórum).

II – Idade superior a 21 anos.

III – Identificação pessoal Carteira de identidade, CPF (xérox

autenticada), 02 fotos 3×4.

IV – Residir no município de Jandaia

do Sul, Paraná. Apresentar comprovante de residência.

V – Não ser vereador, comprovação por meio de declaração da Câmara dos Vereadores.

VI – Estar em gozo de seus direitos políticos e ser eleitor no município. Apresentar cópia de comprovante de votação na

eleição do ano de 2022.

VII – Conclusão do curso de Ensino Médio ou equivalente, apresentar cópia de certificado ou declaração da Instituição de Ensino, da conclusão do

Ensino Médio ou do antigo 2º grau.

VIII – Cópia da Carteira Nacional de Habilitação.

IX – Ter noções básica de informática, comprovar com documentação respectiva (histórico escolar, certificado, ou documentos congêneres).

X – Ter reconhecida experiência no trabalho com crianças e adolescentes, comprovação por meio de currículo.

A eleição será realizada no 01/10/2023 em local a ser definido.