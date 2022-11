Em menos de 24 h, PRF realiza três apreensões de cigarros. Uma delas próximo a Jandaia

Cento e oitenta e sete mil pacotes de cigarros e três veículos foram apreendidos e duas pessoas foram presas

A primeira apreensão ocorreu por volta das 11h20 da manha de ontem (8), quando uma equipe da PRF desconfiou de uma Kombi que transitava pelo contorno norte de Maringá e quando o condutor avistou a VTR da PRF, este adentrou de forma repentina pela PR 317, sentido Astorga.

Houve a abordagem deste utilitário e de imediato, os policiais perceberam que o veículo estava lotado de cigarros contrabandeados do Paraguai. Também, após consulta aos sistemas, descobriu-se que as placas ostentadas eram falsas e que as verdadeiras encontravam-se no interior do veículo.

O Condutor, um rapaz de 25 anos, informou aos policiais ter pego o contrabando na cidade de Guaíra e pretendia seguir até a cidade de Ibiporã, onde seria remunerado pela empreitada criminosa.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal e o veículo com a carga, ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.

Em tese, este condutor responderá pelos crimes de contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Menos de duas horas após, outro flagrante de contrabando em Nova Esperança.

Por volta das 13h, no km 139 da BR 376, outra equipe da PRF deu ordem de parada a um caminhão com placas de São Paulo, porém, o condutor não a obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, onde com manobras bruscas, transitou pela contramão de direção, forçou outros veículos a saírem da pista para evitarem possíveis colisões frontais, e por último, guinou-se em direção à viatura da PRF, expondo em risco a vida não só da

equipe como dos demais usuários que transitavam pela rodovia.

Após aproximadamente dez quilômetros, o condutor adentrou em uma estrada rural nas proximidades do km 319 da PR 218, em Nova esperança e no intuito de continuar a fuga, adentrou com o caminhão em um canavial, momento em que saltou do veículo em movimento e correu em direção a uma área de vegetação, porém, foi alcançado e preso pelos PRFs.

Em verificação da carga, os policiais constataram haver aproximadamente150 mil maços de cigarros de origem estrangeira, além de um rádio comunicador instalado de forma clandestina próximo ao volante do veículo, normalmente utilizado entre grupos para alertarem sobre a presença de fiscalizações policiais. Os policiais descobriram também que a placa ostentada no caminhão era falsa.

O condutor, um homem de 29 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal e o caminhão com o contrabando, ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.

Em tese, ele responderá pelos crimes de contrabando, desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação, dirigir veículo pondo em perigo a segurança alheia e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

E na manhã desta quarta-feira (9), por volta das 06h47, no km 230 da BR 376, entre Jandaia do sul e Bom Sucesso, a PRF deu ordem de parada a um veículo VW/Gol com placas de Curitiba, porém, o condutor não a obedeceu e empreendeu fuga sentido a Jandaia do Sul. Aproximadamente mil metros à frente, o condutor de forma abrupta, guinou para o acostamento, abandonou o veículo e se embrenhou em área de vegetação. Houve buscas, porém, ele ainda não foi localizado.

Dentro deste veículo havia aproximadamente 12.500 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os policiais encaminharam esse veículo com o contrabando ao depósito da Receita Federal em Maringá.