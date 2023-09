Durante um passeio com crianças na região do Jardim das Flores, em Jandaia do Sul, uma égua foi atacada por um cachorro pitbull.

O incidente ocorreu nesta terça-feira (5).

A égua ficou bastante ferida, foi atendida por um veterinário e se encontra bastante debilitada.

Felizmente as crianças e o pai delas não ficaram feridos.