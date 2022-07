Edital de Convocação para: ASSEMBLEIA GERAL PARA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇAO DE MORADORES DA GLEBA CAMBARA – CONDOMINIO DE CHACARAS SÃO JOSÉ

Convidamos todos os interessados para a Assembleia Geral Para Constituição da Associação de Moradores da Gleba Cambará- Condomínio de Chácaras São José, para comparecerem no dia 05 de julho de 2022 às 18 horas, na Rodovia Chácara São José, s/n, na cidade de Jandaia do Sul PR, CEP 86900-000, na qualidade de associado, fundador. Pauta – Leitura, deliberação e aprovação do estatuto social; -Eleição e posse da 1a Diretoria e da Associação de Moradores da Gleba Cambará- Condomínio de Chácaras São José.

Ler documento PDF