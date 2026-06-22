Avião agrícola cai em área rural de Marialva

Um avião de pequeno porte caiu em uma área rural de Marialva, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (22). O acidente aconteceu nas proximidades da Estrada Jaguaruna, entre os distritos de São Luiz e Aquidabã.
De acordo com informações das equipes de socorro, a aeronave era utilizada em atividades agrícolas e era ocupada apenas pelo piloto. Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Aeromédico foi acionado para prestar atendimento no local.
Segundo relato do próprio piloto aos socorristas, a aeronave apresentou uma pane durante o voo, o que o levou a realizar uma tentativa de pouso de emergência. Apesar da queda, ele conseguiu deixar o avião por meios próprios antes da chegada das equipes de resgate.
O piloto sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá, para avaliação médica.
As circunstâncias exatas da ocorrência deverão ser apuradas pelos órgãos competentes. Imagens registradas no local mostram a aeronave após a queda na área rural.
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