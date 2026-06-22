Motocicleta envolvida em acidente em Cambira tinha mais de R$ 7 mil em débitos

A Polícia Rodoviária Federal atendeu um sinistro de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta em rodovia federal, resultando em ferimentos no condutor da moto.
Conforme apurado no local, houve uma colisão lateral entre os veículos, que seguiam no mesmo sentido da via.
A análise preliminar aponta que a motocicleta trafegava pela faixa da esquerda quando o automóvel realizou mudança de faixa sem perceber a presença do motociclista, provocando a colisão.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado para o canteiro lateral, colidindo contra uma placa de sinalização. Ele sofreu lesão em uma das pernas e recebeu atendimento médico.
O motorista do carro não sofreu ferimentos e realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado zero para consumo de álcool.
Durante a fiscalização, a equipe constatou que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a motocicleta apresentava licenciamento vencido desde 2022 e acumulava mais de R$ 7 mil em multas e débitos pendentes.
Diante das irregularidades, a motocicleta foi recolhida ao pátio. O automóvel envolvido estava com a documentação regular.
A dinâmica do acidente será analisada para apuração das responsabilidades.
Fonte PRF
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