Acidente entre carro e moto deixa dois feridos em Cambira. Vítimas seriam de Jandaia do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (22), na BR-376, em Cambira. A colisão aconteceu por volta das 8 horas e mobilizou equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, da Motiva Paraná e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo informações, dois ocupantes da motocicleta sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico. Uma adolescente de 17 anos, que estava na garupa, sofreu um corte-contuso, sem gravidade. Após receber os primeiros socorros no local, ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Já o condutor da motocicleta foi atendido por uma equipe da Motiva Paraná, concessionária responsável pela administração do trecho da rodovia, e também encaminhado para atendimento médico.
Segundo informações preliminares, as vítimas seriam moradoras de Jandaia do Sul. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as causas do acidente.
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