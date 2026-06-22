JANDAIA DO SUL ENCERRA COM SUCESSO A SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE

A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou, na última sexta-feira (19), na Associação dos Servidores Públicos Municipais (ASSEM), o encerramento da segunda etapa do Programa Patrulheiros da Sustentabilidade, reunindo representantes dos 13 municípios do Núcleo Regional da SEAB de Apucarana.

A iniciativa promoveu capacitação de 75 operadores de máquinas, com atividades voltadas à mecanização conservacionista, conservação do solo, segurança no trabalho, manutenção de máquinas e práticas sustentáveis no meio rural. A formação foi realizada em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM), sob coordenação do professor Dr. Reny Lopes e equipe de multiplicadores.

O evento contou com a presença de autoridades municipais e regionais, representantes da SEAB, IDR-Paraná, UEM e demais instituições parceiras, reforçando a integração entre os municípios e o fortalecimento das ações de desenvolvimento sustentável.

Durante o encerramento, autoridades destacaram a importância da capacitação técnica e da cooperação regional para a preservação ambiental e o fortalecimento da agricultura sustentável.

A programação foi encerrada com confraternização entre os participantes, reafirmando o compromisso coletivo com o desenvolvimento do meio rural e a sustentabilidade.

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