Casal escapa de ataque a tiros em Apucarana

Uma ocorrência de disparo de arma de fogo mobilizou a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (22), na Rua Jurema, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.
De acordo com o boletim policial, a equipe foi acionada pela Central de Operações após relatos de tiros em uma residência. No local, os moradores informaram que estavam dentro da casa quando ouviram uma discussão na parte externa. Ao saírem para verificar o que estava acontecendo, avistaram um homem dentro de um carro, que teria efetuado diversos disparos em direção ao casal.
Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido. Os disparos atingiram apenas o veículo das vítimas, um Peugeot prata, que estava estacionado no local. O automóvel teve o vidro dianteiro do lado direito quebrado e apresentou cerca de cinco marcas compatíveis com impactos de projéteis.
As vítimas não souberam informar o nome completo do autor, apenas suas características físicas. Ele foi descrito como branco, de estatura alta, obeso, com cavanhaque, olhos castanhos e cabelos curtos castanho-claros.
A Polícia Militar realizou buscas e vistoria no local, além da inspeção do veículo atingido, porém não foram encontrados estojos ou projéteis que pudessem auxiliar na identificação da arma utilizada. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
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