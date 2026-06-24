Quarta Verde

XIV Conferência Municipal de Saúde de Jandaia do Sul será realizada no dia 1º...
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizará no próximo dia 1º...
Faleceu o Pedrinho Soldado
Faleceu Pedro Irineu Ferreira, o Pedrinho Soldado. O velório acontece à partir das 8h da manhã desta quarta-feira (24) na capela do Prever. O sepultamento...
Vacinação contra a gripe no Paraná será aberta para público em geral a partir...
(AEN) A vacinação contra a gripe estará disponível para toda a população acima de seis meses de idade a partir de segunda-feira, 29 de...
Casal escapa de ataque a tiros em Apucarana
Uma ocorrência de disparo de arma de fogo mobilizou a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (22), na Rua Jurema, no Jardim Ponta Grossa,...
JANDAIA DO SUL ENCERRA COM SUCESSO A SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE
A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou, na última sexta-feira (19), na Associação dos Servidores Públicos Municipais (ASSEM), o encerramento da segunda etapa do...
Motocicleta envolvida em acidente em Cambira tinha mais de R$ 7 mil em débitos
A Polícia Rodoviária Federal atendeu um sinistro de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta em rodovia federal, resultando em ferimentos no condutor da...